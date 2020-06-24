ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ: الحياة في ووهان بعد انتهاء الإغلاق

بعد حوالي ثلاثة أشهر، رفع الإغلاق المشدد عن مدينة ووهان الصينية، التي تفشي منها فيروس كورونا وانتشر إلى العالم، لكن كيف نجا سكان ووهان من الوبا، وما هي نصائحهم لبقية العالم؟