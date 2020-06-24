ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ: الحياة في ووهان بعد انتهاء الإغلاق

جرى إغلاق مدينة ووهان الضخمة في وسط الصين لمدة 76 يومًا في أعقاب جائحة فيروس كورونا. بعد شهرين من رفع الإغلاق، كيف تبدو الحياة الآن؟