ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ: الحياة في ووهان بعد انتهاء الإغلاق
ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ: الحياة في ووهان بعد انتهاء الإغلاق
جرى إغلاق مدينة ووهان الضخمة في وسط الصين لمدة 76 يومًا في أعقاب جائحة فيروس كورونا. بعد شهرين من رفع الإغلاق، كيف تبدو الحياة الآن؟
جرى إغلاق مدينة ووهان الضخمة في وسط الصين لمدة 76 يومًا في أعقاب جائحة فيروس كورونا. بعد شهرين من رفع الإغلاق، كيف تبدو الحياة الآن؟
زار الرئيس الصيني شي جينبينغ مدينة ووهان التي تعد البؤرة الأساسية لكورونا وذلك لأول مرة منذ تفشي الفيروس.
بعد حوالي ثلاثة أشهر، رفع الإغلاق المشدد عن مدينة ووهان الصينية، التي تفشي منها فيروس كورونا وانتشر إلى العالم، لكن كيف نجا سكان ووهان من الوبا، وما هي نصائحهم لبقية العالم؟