خمس سنوات من النزاع والجوع في اليمن

يشهد الجنوب اليمني توترات مستمرة منذ أكثر من عام، بين طرفين كانا حليفين في بداية الحرب ضد المتمردين الحوثيين عام ٢٠١٥. لكن تعود جذور هذا النزاع إلى ماض معقد. فما قصة الجنوب؟