خمس سنوات من النزاع والجوع في اليمن
خمس سنوات من النزاع والجوع في اليمن
تزداد الأزمة الإنسانية في اليمن سوءًا حيث يضاعف فيروس كورونا من أثر النزاع
تزداد الأزمة الإنسانية في اليمن سوءًا حيث يضاعف فيروس كورونا من أثر النزاع
نبيل القعيطي صحفي ومصور يمني، قتل برصاصة من قبل مجهولين بالقرب من منزله في مدينة عدن بجنوب اليمن.
تداول ناشطون على مواقع التواصل فيديوهات، تظهر شبابا يمنيين وهم ينقذون أشخاصا من السيول التي اكتسحت عدة مناطق في البلاد بما فيها صنعاء وعدن.
يشهد الجنوب اليمني توترات مستمرة منذ أكثر من عام، بين طرفين كانا حليفين في بداية الحرب ضد المتمردين الحوثيين عام ٢٠١٥. لكن تعود جذور هذا النزاع إلى ماض معقد. فما قصة الجنوب؟