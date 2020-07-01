فلاديمير بوتين: الرجل الذي غير روسيا إلى الأبد
فلاديمير بوتين: الرجل الذي غير روسيا إلى الأبد
ظل فلاديمير بوتين طوال العشرين عاما الماضية في أعلى هرم السلطة في روسيا: رئيسا للدولة أو رئيسا للوزراء.
وقد تتجدد هذه البيعة له بعد الاستفتاء الذي يجري اليوم بشأن تعديل الدستور، والذي سيُمكن بوتين من الاستمرار لدورتين رئاسيتين جديدتين؛ مدة كل واحدة منهما ست سنوات.
ومن المحتمل أن يبقى في السلطة في أعقاب التعديل الدستوري حتى عام 2036، مما سيجعله الزعيم الأطول بقاء في السلطة في روسيا. فهل سيحكم بوتين روسيا حتى نهاية عمره؟