فلاديمير بوتين: الرجل الذي غير روسيا إلى الأبد

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فلاديمير بوتين: الرجل الذي غير روسيا إلى الأبد

ظل فلاديمير بوتين طوال العشرين عاما الماضية في أعلى هرم السلطة في روسيا: رئيسا للدولة أو رئيسا للوزراء.

وقد تتجدد هذه البيعة له بعد الاستفتاء الذي يجري اليوم بشأن تعديل الدستور، والذي سيُمكن بوتين من الاستمرار لدورتين رئاسيتين جديدتين؛ مدة كل واحدة منهما ست سنوات.