الأطفال في معسكرات معتقلي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا "قنابل موقوتة"

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الأطفال في معسكرات معتقلي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا "قنابل موقوتة"

في العراق وسوريا مع انتشار فيروس كورونا يتوافر عدد أقل من الجنود الغربيين الذين يقاتلون المتشددين من تنظيم الدولة الإسلامية، وفي البلدين عاود المتطرفون الظهور عبر حرب عصابات قتلا واغتيالا.

في تلك الأثناء يحتجز الأكراد الآلاف من مقاتلي الدولة الإسلامية فضلا عن نسائهم وأطفالهم في معسكرات بشمال سوريا.