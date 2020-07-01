فيروس كورونا: ستة أشهر غيرت العالم

في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول أورد التلفزيون الصيني أول مرة نبأ انتشار "التهاب رئوي" في ووهان. فيما يلي كيف تغير العالم في غضون ستة أشهر بينما مات أكثر من 400 ألف شخص.