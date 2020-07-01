فيروس كورونا: ستة أشهر غيرت العالم
فيروس كورونا: ستة أشهر غيرت العالم
في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول أورد التلفزيون الصيني أول مرة نبأ انتشار "التهاب رئوي" في ووهان. فيما يلي كيف تغير العالم في غضون ستة أشهر بينما مات أكثر من 400 ألف شخص.
في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول أورد التلفزيون الصيني أول مرة نبأ انتشار "التهاب رئوي" في ووهان. فيما يلي كيف تغير العالم في غضون ستة أشهر بينما مات أكثر من 400 ألف شخص.
وصفت الأمم المتحدة الزيادة العالمية في العنف الأسري بأنها "جائحة ظل" إلى جانب كوفيد 19. قررت مجموعة من النساء في أربعة بلدان مساعدة النساء اللواتي تعانين من العنف في مجتمعاتهن .
حذرت منظمة العفو الدولية من أن بعض الحكومات ﺗﺴﺘﻐﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ الوباء ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ - أﺧﻄﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﻟﻨﺮﻭيج.
كيف يشير احتساب العدد الزائد للوفيات إلى الحصيلة الفعلية لضحايا كوفيد-19؟