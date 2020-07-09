فيروس كورونا: أطباء يمنيون يتحدثون عن تدهور الأوضاع

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فيروس كورونا: أطباء يمنيون يتحدثون عن تدهور الأوضاع

تشير التقديرات إلى أن اليمن قد يكون لديه بالفعل أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، وهو وضع صعب بالنسبة لبلد يعاني نظامه الصحي من الدمار بعد ست سنوات من الحرب.

وحذرت منظمات دولية من أن اليمن - الذي لا يزال منقسماً بين حكومة معترف بها دولياً في الجنوب والحوثيين في الشمال - لا يمكنه الصمود أمام سطوة الوباء..