هل تصاب بفيروس كورونا مرتين؟
هل تصاب بفيروس كورونا مرتين؟
هل تمنحك الإصابة بفيروس كورونا مناعة تحول دون إعادة الإصابة به؟ أم هل تصاب مرة بعد أخرى؟ إليك ما يلزم معرفته بخصوص كوفيد-19.
هل تمنحك الإصابة بفيروس كورونا مناعة تحول دون إعادة الإصابة به؟ أم هل تصاب مرة بعد أخرى؟ إليك ما يلزم معرفته بخصوص كوفيد-19.
تزدهر تجارة الأسماك في مدينة الفاو أقصى جنوب شرقي العراقي بسبب وقف الاستيراد وإغلاق الحدود.
ليس وباء كورونا أول أزمة تجتازها البشرية، فقد سبق واجتاحت العالم أحداث جسام أدت لتغيرات غير متوقعة. فهل يمثل هذا الوباء فرصة لتغيير العالم؟
بعد انتهاء نوبة عملها تمكث هذه الممرضة من تشيلي قليلا لتعزف الكمان لمرضى حالات حرجة مصابة بكوفيد-19 بإحدى المستشفيات في تشيلي.