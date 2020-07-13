هل تصاب بفيروس كورونا مرتين؟

هل تمنحك الإصابة بفيروس كورونا مناعة تحول دون إعادة الإصابة به؟ أم هل تصاب مرة بعد أخرى؟ إليك ما يلزم معرفته بخصوص كوفيد-19.