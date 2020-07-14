سنوات من التباعد الاجتماعي تؤثر على هذه الأسرة

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سنوات من التباعد الاجتماعي تؤثر على هذه الأسرة

لم يتمكن الدكتور إيان بانكس من حمل حفيده لوركان منذ أن تم تشخيصه بالتليف الكيسي كطفل حديث الولادة.

ففي مفارقة أليمة يعاني طبيب الطوارئ السابق من عدوى رئوية طويلة الأمد يمكن أن تكون مميتة إن انتقلت لحفيده البالغ من العمر ثلاث سنوات، ما يعني عدم قدرته على معانقته، ولا معانقة ابنته جين، أم الصبي، بسبب خطر نقل العدوى إليه.