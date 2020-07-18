سد النهضة بين تهديد شريان حياة مصر وأمل إثيوبيا في التنمية

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سد النهضة بين تهديد شريان حياة مصر وأمل إثيوبيا في التنمية

ازداد التوتر بين مصر وإثيوبيا بعد تقارير متضاربة حول بدء إثيوبيا ملء سد النهضة رغم عدم التوصل لاتفاق مع دولتي المصب حول آلية ملء خزان السد.

وسبق ذلك مواجهات ساخرة بين مصريين وإثيوبيين على تيك توك. فما سبب استمرار هذا الخلاف؟

بي بي سي عربي بالتعاون مع الخدمة الإثيوبية في بي بي سي حاولت إلقاء الضوء على القضية المثيرة للجدل.

تقديم حنان عبد الرازق، كاليب موغز، ومهند هاشم.

إعداد سهى ابراهيم وفتحي بن عيسى