سفير الصين لدى بريطانيا ينفي تعقيم نساء الإيغور

نفى ليو شياو مينغ سفير الصين لدى المملكة المتحدة تقارير تفيد بأن الصين تنفذ برنامجًا لتعقيم نساء الإيغور في منطقة شينجيانغ الغربية. اتهمت التقارير وشهادات شهود العيان الصين بمحاولة تقليص عدد الإيغور في شينغيانغ عن طريق التعقيم القسري.

وعرضت على ليو مقاطع مصورة التقطتها طائرة بدون طيار على ما يبدو أنها لىشرطة صينية تقود مواطنين من الإيغور معصوبي العينين يقادون إلى القطارات. وقال السفير إنه "لم يكن يعرف" ما الذي يعرضه الفيديو.