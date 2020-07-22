مقابر صحراء المماليك: لماذا تسببت أعمال الهدم بالمنطقة في جدل واسع في مصر؟
مقابر صحراء المماليك: لماذا تسببت أعمال الهدم بالمنطقة في جدل واسع في مصر؟
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر جدلا بعد انتشار صور لعمليات هدم بالجرافات في منطقة صحراء المماليك التاريخية شرقي القاهرة.
لكن رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار أسامة طلعت نفى المساس بالآثار الإسلامية المسجلة، مؤكدًا أن المقابر الموجودة بالصور المتداولة "غير مسجلة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، وأنها مقابر حديثة وخاصة بأفراد."
بي بي سي سألت رضوى زكي، الباحثة فى الآثار الإسلامية وتاريخ العمارة المصرية، عن أهمية المنطقة وما تحتويه من معالم أثرية ومبان تراثية.
تقرير: سهى إبراهيم