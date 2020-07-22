مقابر صحراء المماليك: لماذا تسببت أعمال الهدم بالمنطقة في جدل واسع في مصر؟

لكن رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار أسامة طلعت نفى المساس بالآثار الإسلامية المسجلة، مؤكدًا أن المقابر الموجودة بالصور المتداولة "غير مسجلة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، وأنها مقابر حديثة وخاصة بأفراد."