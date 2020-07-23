الحرب في اليمن: لقاء خاص مع رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك

وأضاف عبد الملك في حديث لبي بي سي أنه لا سبيل لإنقاذ البلاد من مزيد من التشرذم إلا بتفعيل اتفاق الرياض وتكوين حكومة جديدة، مشيرا إلى أنه لا يمكن تكوين حكومة في ظل وجود ما يسمى بالإدارة الذاتية التي أعلنها المجلس الانتقالي، بعد سيطرته على عدن وبعض مدن الجنوب مؤخرا.