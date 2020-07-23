الحرب في اليمن: لقاء خاص مع رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك
الحرب في اليمن: لقاء خاص مع رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك
قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، إن اليمن بحاجة إلى الدعم العربي في معركته أمام تدخل إيراني حقيقي.
وأضاف عبد الملك في حديث لبي بي سي أنه لا سبيل لإنقاذ البلاد من مزيد من التشرذم إلا بتفعيل اتفاق الرياض وتكوين حكومة جديدة، مشيرا إلى أنه لا يمكن تكوين حكومة في ظل وجود ما يسمى بالإدارة الذاتية التي أعلنها المجلس الانتقالي، بعد سيطرته على عدن وبعض مدن الجنوب مؤخرا.
وتجري حاليا مشاورات في الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات للبحث عن صيغة توافقية.
على الصعيد الإنساني، أقر عبد الملك أن هذا العام سيكون صعبا خاصة أن الدول المانحة لليمن تضررت اقتصاديا بفعل فيروس كورونا، مؤكدا أن الحكومة الشرعية لاتزال تضطلع بالدور الأكبر لتقديم الخدمات لملايين اليمنيين.
أجرت اللقاء في القاهرة مراسلة بي بي سي سالي نبيل.