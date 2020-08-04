خوان كارلوس: من هو ملك إسبانيا السابق الذي غادر البلاد وسط مزاعم فساد مرتبطة بالسعودية؟
خوان كارلوس: من هو ملك إسبانيا السابق الذي غادر البلاد وسط مزاعم فساد مرتبطة بالسعودية؟
أعلن القصر الملكي في إسبانيا عن مغادرة الملك السابق خوان كارلوس البلاد بعد أسابيع من الكشف عن تحقيق يزعم ارتباطه بقضايا فساد.
وأعلن خوان كارلوس عن خطوته في رسالة وجهها إلى إبنه الملك فيليب، الذي تسلّم منه العرش منذ ست سنوات. وقال فيها إنه سيكون متاحا إن احتاج ممثلو الإدعاء مقابلته.
وكانت المحكمة العليا في إسبانيا قد باشرت بإجراء تحقيقات حول مزاعم تورّط خوان كارلوس في عقد إنشاء سكك حديدية للقطارت فائقة السرعة في السعودية.