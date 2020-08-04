انفجار بيروت: عشرات القتلى وآلاف الجرحى في انفجار هز العاصمة اللبنانية

هز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت مما أسفر عن مقتل عشرات وإصابة الآلاف فضلا عن الأضرار المادية الفادحة.

وقال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة إنه تم نقل مئات الأشخاص الذين أصيبوا في انفجار مرفأ بيروت إلى المستشفيات للعلاج لكن كثيرين ما زالوا محاصرين في المنازل التي تضررت بالانفجار.