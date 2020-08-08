انفجار بيروت: قبطان السفينة "روسوس" يتحدث عن سبب وجودها في لبنان

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

انفجار بيروت: قبطان السفينة "روسوس" يتحدث عن سبب وجودها في لبنان

ألقت الحكومة اللبنانية باللوم في الانفجار الضخم الذي دمر أجزاء من بيروت على انفجار 2750 طنًا من نترات الأمونيوم المخزنة في ميناء المدينة.

لم تحدد الحكومة مصدر نترات الأمونيوم ، لكن نفس الكمية من المادة الكيميائية وصلت بيروت في نوفمبر 2013 على متن سفينة الشحن "أم في روسوس" التي ترفع علم مولدوفا