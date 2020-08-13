انفجار بيروت: الأطفال لا ينسون ما حدث والقلق والخوف في تصاعد

الأثر النفسي للانفجار الذي هزّ بيروت قبل أسبوع كان ثقيلاً على جميع اللبنانيين، لا سيّما على الأطفال الذين تعرّضوا لإصابة أو شاهدوا هول الحادثة. جمعية انقذوا الأطفال حذّرت عقب الانفجار من أن ما حصل قد يضاعف القلق وخوف الليل لدى الأولاد.