رهام يعقوب: غضب وحزن بعد مقتل "أيقونة" احتجاجات البصرة

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

رهام يعقوب: غضب وحزن بعد مقتل "أيقونة" احتجاجات البصرة

قتلت الناشطة العراقية رهام يعقوب الأربعاء، بعمر الثلاثين، برصاص مسلح ملثم أطلق النار عليها من على دراجة نارية، عندما كانت داخل سيارتها في مدينة البصرة جنوبي البلاد.

وكانت رهام طالبة دراسات عليا في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، ومحاضرة في جامعة البصرة وناشطة بارزة، شاركت في المظاهرات ضد الفساد في عام ٢٠١٨.

وهذه ثالث مرة يستهدف فيها مسلحون مجهولون نشطاء في البصرة خلال أسبوع، وشهدت المدينة مظاهرات غاضبة بعد مقتل المدني تحسين أسامة الشحماني، الذي اغتيل يوم 14 أغسطس/آب الجاري.