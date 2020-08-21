فتى الباليه صاحب الفيديو الذي شاهده ملايين يحصل على منحة دراسية في أمريكا

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

فتى الباليه صاحب الفيديو الذي شاهده ملايين يحصل على منحة دراسية في أمريكا

تلقى أنتوني مميسوما مادو ، البالغ من العمر 11 عامًا ، راقص الباليه النيجيري الذي انتشر بشكل واسع بسبب فيديو أثناء رقصه للباليه ، منحًا دراسية متعددة من جميع أنحاء العالم لمتابعة شغفه.

جاءت إحدى هذه المنح الدراسية من مدرسة جاكلين كينيدي أوناسيس المرموقة في مسرح الباليه الأمريكي في الولايات المتحدة.