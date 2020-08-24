هجوم نيوزيلندا: ضحايا يواجهون منفذ هجومي كرايست تشيرتش في المحكمة

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هجوم نيوزيلندا: ضحايا يواجهون منفذ هجومي كرايست تشيرتش في المحكمة

واجه عدد من ضحايا هجوم نيوزيلندا منفذ الهجوم برنتون تارانت في أولى جلسات النطق بالحكم عليه.

وكان الأسترالي برنتون تارانت (29 عاما) قد أقر بالذنب في51 تهمة بالقتل و40 تهمة بالشروع في القتل وتهمة ارتكاب عمل إرهابي فيما يخص الهجوم على مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش في شهر مارس من العام الماضي.