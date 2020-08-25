زوجة مواطن بريطاني معتقل في إيران: هي أموال هم مدينون بها. إنهم لا يقدمون خدمة لإيران

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

زوجة مواطن بريطاني معتقل في إيران: هي أموال هم مدينون بها. إنهم لا يقدمون خدمة لإيران

أنوشه عاشوري ، اعتقل في إيران عام 2017 وحكم عليه بالسجن 10 سنوات بعد اتهامه من قبل الحكومة الإيرانية بالتجسس، وهي تهم ينفيها.

وهو واحد من ثمانية مواطنين بريطانيين مزدوجي الجنسية تم اعتقالهم واحتجازهم في إيران في السنوات الأخيرة. يشمل هذا العدد نازانين زاغاري راتكليف ، المدانة بتهم التجسس التي تم استنكارها على نطاق واسع باعتبارها لا أساس لها من الصحة.

وزعمت الحكومة الأمريكية أن مثل هذه الاعتقالات ترقى إلى مرتبة احتجاز رهائن مقابل فدية، وهو ادعاء نفته إيران.