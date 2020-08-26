الانتخابات الأمريكية ٢٠٢٠: أمريكيون من أصل أفريقي يشيدون بسياسات ترامب ويدعون لانتخابه

تحدى عدد من المتحدثين الأمريكيين من أصل أفريقي في المؤتمر الجمهوري ما وصفوه بمزاعم الديمقراطيين بأن الرئيس دونالد ترامب عنصري.

و أشادوا بدوره في إصلاح العدالة الجنائية ومعدلات البطالة المنخفضة تاريخياً في مجتمعات الأمريكيين من أصل أفريقي (قبل الوباء). واتهموا السياسيين الديمقراطيين بعقود من السياسات الفاشلة وحثوا الناخبين السود على دعم ترامب، لكنهم تجنبوا الحديث عن احتجاجات "حياة السود مهمة" .