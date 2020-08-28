الإعدام في السعودية: ما مصير القصر في سجون المملكة؟

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الإعدام في السعودية: ما مصير القصر في سجون المملكة؟

أمرت النيابة العامة السعودية بمراجعة عقوبة الإعدام النهائية والتي كانت صادرة بحق ثلاثة شبان سعوديين اعتقلوا عام 2012 وهم دون الثامنة عشرة من العمر.

يأتي القرار بعد أن صدر في شهر نيسان/ أبريل الفائت أمر ملكي ألغى عقوبة الإعدام للقصر.

لكن منظمات حقوقية سعودية ودولية تقول إنه لايزال هناك شبان سعوديون يواجهون أحكام إعدام نهائية أو محتملة لجرائم يزعم أنهم اقترفوها وهم دون السن القانونية. فما مصيرهم؟