أزمة الروهينغا: نشأت في أكبر مخيم للاجئين في العالم

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أزمة الروهينغا: نشأت في أكبر مخيم للاجئين في العالم

أدت حملة قمع وحشية شنها جيش ميانمار قبل ثلاث سنوات، إلى مقتل الآلاف من مسلمي الروهينغا ، وأجبرتهم على نزوح جماعي عبر الحدود إلى بنغلاديش.

يعيش الآن أكثر من مليون شخص من الروهينغا في أكبر مخيم للاجئين في العالم في كوكس بازار ، بنغلاديش.

كل عام يولد 20.000 طفل هناك. لديهم أمل ضئيل في الذهاب إلى ميانمار ، حيث يُحرم معظمهم من الجنسية وغيرها من الحقوق.