أزمة الروهينغا: نشأت في أكبر مخيم للاجئين في العالم
أزمة الروهينغا: نشأت في أكبر مخيم للاجئين في العالم
أدت حملة قمع وحشية شنها جيش ميانمار قبل ثلاث سنوات، إلى مقتل الآلاف من مسلمي الروهينغا ، وأجبرتهم على نزوح جماعي عبر الحدود إلى بنغلاديش.
يعيش الآن أكثر من مليون شخص من الروهينغا في أكبر مخيم للاجئين في العالم في كوكس بازار ، بنغلاديش.
كل عام يولد 20.000 طفل هناك. لديهم أمل ضئيل في الذهاب إلى ميانمار ، حيث يُحرم معظمهم من الجنسية وغيرها من الحقوق.
هذه قصة نعيم البالغ من العمر ثلاث سنوات والذي يحلم برؤية البحر.