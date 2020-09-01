ماكرون في لبنان: ما الذي يريد الرئيس الفرنسي تحقيقه؟
ماكرون في لبنان: ما الذي يريد الرئيس الفرنسي تحقيقه؟
زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان للمرة الثانية في أقل من شهر، بعد الانفجار المدمر الذي هز العاصمة بيروت. والتقى ماكرون بعدة شخصيات سياسية كما زار فيروز في بيتها.
ويقول ماكرون إنه يريد تنسيق المساعدات الدولية وتحقيق انتقال سياسي يحل الأزمة في البلاد.
وبينما يرحب الكثيرون بمباردته، يرى البعض في ذلك محاولة لتعزيز النفوذ الفرنسي في لبنان وحتى تحسين صورته، خاصة بعد انخفاض مستوى شعبيته منذ أزمة السترات الصفراء في فرنسا. فما الذي يريد تحقيقه فعلا؟