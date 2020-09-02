خمس سنوات على وفاة الطفل السوري آلان كردي: ''سميته آلان حتى يذكرني بأخيه''

تمر اليوم خمس سنوات على وفاة الطفل السوري آلان كردي، الذي لقي حتفه أثناء عبوره مع أسرته البحر إلى أوروبا.

وأثارت صور جثة آلان وهي ملقاة على الشاطئ قرب بلدة بودروم التركية موجة من التعاطف للمعاناة التي يواجهها الهاربون من الحرب الدائرة في سوريا، كما أثارت موجة أخرى من السخط على الحكومات الأوروبية وتعاملها مع أزمة المهاجرين.