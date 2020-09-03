ما هو سم نوفيتشوك الذي تتهم روسيا باستخدامه ضد المعارضين؟

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ما هو سم نوفيتشوك الذي تتهم روسيا باستخدامه ضد المعارضين؟

خلصت التحقيقات في ألمانيا إلى أن زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني قد سُمّم بغاز الأعصاب "نوفيتشوك. و يتسآل كثيرون عن سم نوفيتشوك، وعن كيفية التصرف حال التعرض له.

تشرح مراسلة بي بي سي للعلوم لورا فوستر كيفية عمل غاز الأعصاب نوفيتشوك وماذا يمكن أن تفعل إذا كنت تعتقد أنك تعرضت له، بحسب ارشادات وكالة الصحة العامة بإنجلترا.