مئات عالقون في حجر صحي بفندق جراند حياة عمان في الأردن منذ أسابيع دون معرفة السبب

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مئات عالقون في حجر صحي بفندق جراند حياة عمان في الأردن منذ أسابيع دون معرفة السبب

يوجد أكثر من 300 شخص عالقين في غرفهم في فندق جراند حياة بالعاصمة الأردنية عمان منذ ثلاثة أسابيع، دون معرفة السبب.

كان من المفترض أن يخضع نزلاء الفندق للحجر الصحي هناك لمدة أسبوعين بعد وصولهم من الخارج، لكن قيل لهم إنه سيتم تمديد الحجر الصحي لمدة أسبوعين آخرين – دون إبداء أسباب.

بدأ إطلاق سراح بعض نزلاء الفندق صباح اليوم، لكن الكثير منهم لا يزالون ينتظرون في غرفهم.