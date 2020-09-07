تل أبيب: ​​تصوير طائرة بدون طيار وهي تلقي بأكياس يعتقد أنها تحتوي قنب فوق المدينة

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تل أبيب: ​​تصوير طائرة بدون طيار وهي تلقي بأكياس يعتقد أنها تحتوي قنب فوق المدينة

أكياس صغير تحتوي علي ما يشبه القنب وقعت من السماء في تل أبيب.

سُجل مقطع فيديو لطائرة بدون طيار وهي تلقي حمولة من الأكياس الصغيرة التي تشتبه الشرطة الإسرائيلية في احتوائها على "مخدر خطير" فوق تل أبيب.

جاء ذلك عقب وعد من بعض النشطاء الذين يسعون إلى تقنين المخدر في إسرائيل بتوزيع القنب المجاني .