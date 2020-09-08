فيروس كورونا: هناك إشاعة تقول إننا نعطي مرضى كوفيد-١٩"حقنة رحمة"

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

فيروس كورونا: هناك إشاعة تقول إننا نعطي مرضى كوفيد-١٩"حقنة رحمة"

مرت ستة أشهر تقريبا منذ تفشى فيروس كورونا في اليمن الذي يواجه واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

بي بي سي هي أول وسيلة إعلام دولية تزو البلد منذ تفشي الوباء به.

اليمن مقسم بين جماعة الحوثيين في الشمال والحكومة المعترف بها دوليا في الجنوب.

وبسبب نقص المعلومات والتوعية العامة في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين لا يكترث الناس بخطر الوباء المميت.