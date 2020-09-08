فيروس كورونا: لماذا أعاني من تبعات كوفيد-١٩ حتى بعد التعافي؟

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فيروس كورونا: لماذا أعاني من تبعات كوفيد-١٩ حتى بعد التعافي؟

في مارس، كانت إيلي، 37 عامًا، تتدرب لماراثون لندن عندما بدأت تظهر عليها أعراض كوفيد-19

وبعد مرور ستة أشهر تقريبًا، تعتقد أنها لا تزال تعاني من تبعاته.

وبالمثل، لاحظت ميريديث، البالغة من العمر 22 عامًا، أعراضها لأول مرة في أبريل ولا تعتقد أيضا أنها تعافت تمامًا.