فيروس كورونا: كيف تعمل فرق تتبع الفيروس في كوريا الجنوبية؟

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فيروس كورونا: كيف تعمل فرق تتبع الفيروس في كوريا الجنوبية؟

اُعتبرت كوريا الجنوبية من البلدان التي أحسنت التعامل مع كوفيد-19، ومع ذلك تجهد الآن لاحتواء انتشار جديد للمرض على صعيد البلاد.

وفي طليعة الجهود المبذولة يعمل فريق حكومي على رصد وتتبع الحالات الجديدة ولدى أفراده سلطة عزل واختبار أي شخص يشتبه في مخالطته للفيروس.