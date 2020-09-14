فيروس كورونا: المدينة التي فر كل أطبائها… إلا واحدة

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

فيروس كورونا: المدينة التي فر كل أطبائها… إلا واحدة

في أوج انتشار وباء كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا في اليمن، لم يكن هناك سوى مستشفى واحد قيد الخدمة في مدينة عدن والتي يقطنها أكثر من مليون نسمة.

هرب معظم الأطباء من المدينة بسبب خوفهم من انتشار الوباء ولعدم توفر معدات الوقاية، إلا الدكتورة زهى، فأصبحت الطبيبة الوحيدة التي قبلت معالجة مرضى الفيروس عند تفشي الوباء.