التطبيع مع إسرائيل: "آن الأوان لاتباع تفكير جديد واستراتيجية جديدة"
التطبيع مع إسرائيل: "آن الأوان لاتباع تفكير جديد واستراتيجية جديدة"
أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلي أوفير غندلمان لموفد بي بي سي في واشنطن مهند توتنجي بأن إسرائيل تجري مباحثات مع الإدارة الأمريكية بخصوص بيع طائرات إف 35 للإمارات .
وأضاف غندلمان بأن واشنطن تعهدت بالحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.
وحول السؤال عن العنوان الأبرز لاتفاق التطبيع مع الإمارات، أجاب المسؤول الإسرائيلي بأن تلك الاتفاقيات الجديدة تحمل أبعادًا اقتصادية وسلمية للمنطقة على حد قوله.