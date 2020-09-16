تجارة الأعضاء في مصر: "استيقظت بعد العملية وأنا أصرخ"
تجارة الأعضاء في مصر: "استيقظت بعد العملية وأنا أصرخ"
أجرى برنامج بانوراما بي بي سي تحقيقا استقصائيا تحدثت فيه مع أحد تجار الأعضاء في مصر والذي قال إن عصابته تجري ما بين 20 إلى 30 عملية غير قانونية لزراعة الكلى في الأسبوع.
كشف التحقيق أن معظم الضحايا من المهاجرين واللاجئين الأفارقة الذين يحاولون جمع المال للجوء إلى أوروبا.
وقالت الحكومة المصرية إنها ألقت القبض على العديد من الأشخاص في ذلك الإطار مشيرة إلى أن تلك العمليات عير القانونية تجرى في مستشفيات أو عيادات خاصة وغير حكومية.