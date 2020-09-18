الحرب في سوريا: ماذا حدث للاجئة السورية التي عبرت أوروبا على كرسي متحرك؟

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الحرب في سوريا: ماذا حدث للاجئة السورية التي عبرت أوروبا على كرسي متحرك؟

أعلنت ألمانيا عن خطط لاستقبال أكثر من 1500 مهاجر في أعقاب حريق شب في مركز احتجاز بجزيرة ليسبوس اليونانية ما ترك الآلاف بلا مأوى.

كانت المأساة بمثابة تذكير بحجم الأزمة التي شهدت تحركات كبيرة لأناس فروا من الحرب والفقر.