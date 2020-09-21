ملفات فنسن: كيف تهربت شركة إماراتية من العقوبات الأمريكية

وأفادت الوثائق التي حصلت عليها بي بي سي، أن المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة لم يعر أي اهتمام لتحذيرات وجهت له بشأن نشاط الشركة التي كانت تساعد إيران في التهرب من العقوبات المفروضة عليها.