ملفات فنسن: كيف تهربت شركة إماراتية من العقوبات الأمريكية
ملفات فنسن: كيف تهربت شركة إماراتية من العقوبات الأمريكية
وثائق فنسن تكشف قيام شركة غونيش الإماراتية بإدخال معاملات مالية مشبوهة بقيمة 142 مليون دولار أمريكي إلى النظام المالي الإماراتي في عامي 2011 و2012.
كشفت ملفات فنسن المسربة أن شركة غونيش الإماراتية للتجارة العامة أدخلت معاملات مالية مشبوهة بقيمة 142 مليون دولار أمريكي إلى النظام المالي الإماراتي في عامي 2011 و2012.
وأفادت الوثائق التي حصلت عليها بي بي سي، أن المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة لم يعر أي اهتمام لتحذيرات وجهت له بشأن نشاط الشركة التي كانت تساعد إيران في التهرب من العقوبات المفروضة عليها.