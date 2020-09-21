ملفات فنسن: ما هي تقارير الأنشطة المشبوهة؟

تقارير الأنشطة المشبوهة، أو SARs، هي مثال على كيفية تسجيل هذه المخاوف. يجب على البنك أن يملأ أحد هذه التقارير إذا كان يشعر بالقلق من أن أحد عملائه ربما يقوم بأعمال غير مشروعة. يتم إرسال التقرير إلى السلطات.