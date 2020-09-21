ملفات فنسن: ما هي تقارير الأنشطة المشبوهة؟
ملفات فنسن: ما هي تقارير الأنشطة المشبوهة؟
فنسن “FinCEN” هي شبكة التحقيق في الجرائم المالية الأمريكية.
جميع المخاوف بشأن المعاملات المالية التي تتم بالدولار الأمريكي يجب أن يتم إرسالها إلى فنسن FinCEN ، حتى لو حدثت خارج الولايات المتحدة.
تقارير الأنشطة المشبوهة، أو SARs، هي مثال على كيفية تسجيل هذه المخاوف. يجب على البنك أن يملأ أحد هذه التقارير إذا كان يشعر بالقلق من أن أحد عملائه ربما يقوم بأعمال غير مشروعة. يتم إرسال التقرير إلى السلطات.
تم تسريب ملفات فنسن "FinCENFiles" إلى بازفيد نيوز BuzzFeed News والتي شاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ICIJ.