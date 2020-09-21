ملفات فنسن: الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي ساعد مالك نادي تشيلسي في تمويلها

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ملفات فنسن: الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي ساعد مالك نادي تشيلسي في تمويلها

كشف تحقيق أجرته بي بي سي عربي أن الملياردير الروسي، رومان أبراموفيتش، يسيطر على شركات تبرعت بمبلغ يقدر بـ100 مليون دولار لجمعية استيطانية إسرائيلية.

تعمل جمعية إلعاد الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة. وتنتهك إسرائيل القانون الدولي بسماحها للنشاطات الاستيطانية في المنطقة. إسرائيل تعارض وجهة النظر هذه، فهي لا تعتبر هذه المنطقة محتلة.

وبعد فحص تقارير بنكية مسربة إلى موقع بازفيد الإخباري الأمريكي، والتي شاركها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ICIJ وبي بي سي، اتضح أن رئيس نادي تشيلسي لكرة القدم، أبراموفيتس، هو أحد أكبر المانحين إلى جمعية إلعاد.