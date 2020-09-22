“السيارة الخارقة” تعود للحياة بعد 30 عاما

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“السيارة الخارقة” تعود للحياة بعد 30 عاما

عندما كشفت أستون مارتن النقاب عن سيارة بولدوغ قبل 40 عامًا، سرعان ما أصبحت أسطورة لعشاق السيارات.

أنتجت الشركة سيارة واحدة فقط من ذلك الطراز، وقد ساعد تصميمها المستقبلي ومحركها عالي الأداء في أن تصبح أسرع سيارة على الطريق إذ وصلت سرعتها إلى 192 ميلاً في الساعة (308 كم / ساعة) محطمة للأرقام القياسية.

ولكن في عام 1981 ، احتاجت أستون مارتن إلى جمع النقود واضطرت لبيع سيارة بولدغ إلى مشترٍ في الشرق الأوسط واختفت السيارة عن الأنظار ، وانتهى بها الأمر في التحرك من مخزن إلى آخر.