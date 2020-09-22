لماذا أطلق هؤلاء الرجال النار على امرأة عارية وقتلوها؟
لماذا أطلق هؤلاء الرجال النار على امرأة عارية وقتلوها؟
ظهر مقطع فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة من الرجال يطاردون امرأة عارية ويقتلونها. فمن هم؟ وأين وقعت تلك الحادثة؟
دمر المتمردون مناطق شاسعة من شمال موزمبيق
واتُهم كل من المسلحين الإسلاميين، أنصار تنظيم الدولة الإسلامية، والجيش الموزمبيقي بارتكاب جرائم وحشية. في أحد أحدث مقاطع الفيديو من المنطقة، يمكن رؤية مجموعة من المسلحين يقتلون امرأة عارية - لكن أين حدث ذلك بالضبط ومن هم؟
تحدث أندرو هاردينغ مراسل بي بي سي إلى باحثين من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، لمحاولة إثبات ما حدث بالضبط.
ويقول جيش موزمبيق إنه لا يوافق "على أي عمل بربري يثبت انتهاك حقوق الإنسان". ووعدت الحكومة بالتحقيق في الفيديو، لكنها أشارت أيضًا إلى أن اللقطات تم التلاعب بها. من المعروف أن المسلحين يقومون بانتحال صفة جنود من خلال ارتداء زيهم الرسمي في الماضي