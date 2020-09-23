خطيبة "جوليان أسانج" خافت من الإفصاح عن علاقتهما
خطيبة "جوليان أسانج" خافت من الإفصاح عن علاقتهما
قالت خطيبة جوليان أسانج لبي بي سي إنها تخشى الإعلان عن علاقتهما
أنجبت المحامية ستيلا موريس ولدين صغيرين من مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج بينما كان يعيش في السفارة الإكوادورية في لندن.
يحارب أسانج حاليا ضد تسليمه إلى الولايات المتحدة بسبب حصوله على وثائق عسكرية سرية ونشرها قبل عقد من الزمن.
تحدثت مراسلة بي بي سي فيكتوريا ديربيشاير مع ستيلا موريس في أول مقابلة تلفزيونية بريطانية معمقة لها منذ الكشف عن علاقتهما في وثائق المحكمة