شهادة المرحلة الثانوية في السودان: امتحانات في الخيام!
شهادة المرحلة الثانوية في السودان: امتحانات في الخيام!
تنتهي اليوم الخميس امتحانات شهادة المرحلة الثانوية في السودان.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد تمسكت بإجراء الامتحانات في موعدها رغم استمرار حالة الطوارئ المعلنة في البلاد على أثر الفيضانات والسيول الضخمة التي شهدتها معظم الولايات السودانية مؤخراً وتضرر منها نحو نصف مليون شخص.
وقالت الوزارة إنها اتخذت إجراءات لمساعدة الطلبة المتضررين من الفيضانات.
فكيف تبدو أوضاع طلبة الثانوية في معسكر اللاماب الذي يؤوي عددا من المتضررين من السيول قرب الخرطوم؟
تقرير سارة فياض.