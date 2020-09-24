شهادة المرحلة الثانوية في السودان: امتحانات في الخيام!

وكانت وزارة التربية والتعليم قد تمسكت بإجراء الامتحانات في موعدها رغم استمرار حالة الطوارئ المعلنة في البلاد على أثر الفيضانات والسيول الضخمة التي شهدتها معظم الولايات السودانية مؤخراً وتضرر منها نحو نصف مليون شخص.