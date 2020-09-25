"إن لم أنج، فالوداع"

"إن نجوت فذلك بفضل الله. ولكن إن لم أنج، فالوداع" هذه كانت الكلمات التي سجلها رجل علق تحت أنقاض مبنى منهار في مدينة مومباي الهندية، بينما كان رجال الإنقاذ يحاولون الوصول إليه.