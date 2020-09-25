"إن لم أنج، فالوداع"
"إن لم أنج، فالوداع"
"إن نجوت فذلك بفضل الله. ولكن إن لم أنج، فالوداع" هذه كانت الكلمات التي سجلها رجل علق تحت أنقاض مبنى منهار في مدينة مومباي الهندية، بينما كان رجال الإنقاذ يحاولون الوصول إليه.
"إن نجوت فذلك بفضل الله. ولكن إن لم أنج، فالوداع" هذه كانت الكلمات التي سجلها رجل علق تحت أنقاض مبنى منهار في مدينة مومباي الهندية، بينما كان رجال الإنقاذ يحاولون الوصول إليه.
الرياح العاتية تتسبب في سقوط جزء من حائط مبنى في هاكني شرقي لندن بالمملكة المتحدة، بعد لحظات من مرور الرجل المحظوظ.