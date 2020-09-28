ثقافة الاغتصاب: نساء يكافحن ثقافة "لوم الضحية"

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ثقافة الاغتصاب: نساء يكافحن ثقافة "لوم الضحية"

يشيع في باكستان تعرض النساء للعنف الجنسي، ولكن أثارت حالة بعينها احتجاجات في كافة المدن الرئيسية في البلاد.

تعرضت امرأة لحادث مروع حين تناوب لصوص اغتصابها جماعيا أمام أطفالها، بعد تعطل السيارة بها على جانب أحد الطرق السريعة.