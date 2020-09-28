ثقافة الاغتصاب: نساء يكافحن ثقافة "لوم الضحية"
ثقافة الاغتصاب: نساء يكافحن ثقافة "لوم الضحية"
يشيع في باكستان تعرض النساء للعنف الجنسي، ولكن أثارت حالة بعينها احتجاجات في كافة المدن الرئيسية في البلاد.
تعرضت امرأة لحادث مروع حين تناوب لصوص اغتصابها جماعيا أمام أطفالها، بعد تعطل السيارة بها على جانب أحد الطرق السريعة.
جاء رد الفعل اللاحق ليثير حنقا أكثر، فقد ألمح مسؤول شرطي بارز يعهد إليه القبض على المهاجمين، أن الضحية ملامة ولو جزئيا عما وقع عليها لخروجها في الليل بمفردها. في الفيديو تشرح نساء مدى خطورة ثقافة "لوم الضحية" وضرورة الكف عنها.