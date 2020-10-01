أرمينيا وأذربيجان: بي بي سي عربي تحاور مقاتلا سوريا على خط النار بين البلدين

في حوار خاص مع بي بي سي، قال مقاتلٌ سوري إن الجيش الوطني المعارض وفر له فرصة قبل أسبوع للسفر عبر تركيا إلى أذربيجان للعمل هناك في مجال التأمين مقابل راتب قدره ألفي دولار شهريا.