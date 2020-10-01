أرمينيا وأذربيجان: بي بي سي عربي تحاور مقاتلا سوريا على خط النار بين البلدين
أرمينيا وأذربيجان: بي بي سي عربي تحاور مقاتلا سوريا على خط النار بين البلدين
في حوار خاص مع بي بي سي، قال مقاتلٌ سوري إن الجيش الوطني المعارض وفر له فرصة قبل أسبوع للسفر عبر تركيا إلى أذربيجان للعمل هناك في مجال التأمين مقابل راتب قدره ألفي دولار شهريا.
لكن عبد الله، وهذا ليس اسمه الحقيقي، فوجئ بعد سفره بأيام أنه مجبرٌ على المشاركة في القتال الذي اندلع الأحد الماضي بين الجيش الأذري والأرميني على إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه.
ونفت الحكومتان الأذرية والتركية الاتهامات المتعلقة بإرسال مقاتلين سوريين إلى أذربيجان للقتال هناك.
تقرير محمد إبراهيم