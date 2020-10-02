حالا: الشركة المصرية التي نمت بسبب فيروس كورونا

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حالا: الشركة المصرية التي نمت بسبب فيروس كورونا

يعتبر مجال "الانتقالات" من أكثر المجالات المربحة في البلاد العربية، ويعتمد على خدمات التوصيل ونقل الأغراض بين الجهات والأشخاص.

لكن عندما فرض الحجر الصحي، خسرت الشركات – وخصوصا التطبيقات الذكية – عملاءها، كما صعب على الأفراد نقل ضرورياتهم الشخصية من مكان إلى آخر.

تغلب تطبيق مصري على هذه المشكلة بإضافة خدمة "للتوصيل الشخصي" تمكن المواطنين من توصيل ما يريدون إلى أي مكان، دون الحاجة إلى الانتقال بأنفسهم.