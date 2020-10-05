هل يكون "المسيح" مفتاح الفوز بالانتخابات الأمريكية؟

لم يبق إلا أسابيع وتجري ما توصف بأهم انتخابات رئاسية أمريكية على الإطلاق. يركز المرشحان على الدين في صلب الحملة الانتخابية، ورغم أن الصوت الإنجيلي الأبيض ساعد دونالد ترامب في الفوز بالبيت الأبيض عام 2016 إلا أن الصورة أكثر تعقيدا هذه المرة؛ ففي ولاية كارولينا الشمالية الواقعة فيما يعرف بالحزام الإنجيلي تفصل أقل من نقطة مئوية واحدة بين المرشحين، فكيف يقرر الناخبون المسيحيون في هذه الولاية الترجيحية أصواتهم؟