رضا شجريان: وفاة فنان إيران المفضّل وتجمّعات تأبين تتحوّل إلى مظاهرات

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رضا شجريان: وفاة فنان إيران المفضّل وتجمّعات تأبين تتحوّل إلى مظاهرات

ودّعت إيران "مايسترو" الغناء الفارسي، الفنان محمد رضا شجريان قرب مدينة مشهد وسط إجراءات أمنية مشددة. توفي شجريان عن عمر ناهز ٨٠ عاماً بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

أغاني شجريان وحفلاته كانت ممنوعة في إيران منذ عام ٢٠٠٩ حين دعم التظاهرات المعارض للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد.

وتجمّع أمس عدد من محبي الفنان الراحل أمام مستشفى "جم" في طهران لوداع فنانهم المفضل وبعد ذلك تحوّلت بعض التجمعات إلى مظاهرات.