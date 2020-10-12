فيروس كورونا : محاربة كوفيد-١٩ في أفغانستان عبر الهاتف
فيروس كورونا : محاربة كوفيد-١٩ في أفغانستان عبر الهاتف
تعد مواجهة مرض جديد مثل كوفيد-١٩ أمرا صعبا بشكل خاص للعاملين في مجال الرعاية الصحية في البلدان الفقيرة والتي تمزقها الحروب.
تساعد مؤسسة "تيليهيل" Teleheal الخيرية الأطباء في أفغانستان على مكافحة فيروس كورونا عن طريق التطبيب عن بعد.
يتطوع أطباء من جميع أنحاء العالم لصالح المشروع الخيري، ويقدمون مشورات منقذة للحياة على هواتفهم الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى زملائهم في أفغانستان وسوريا وجنوب إفريقيا وأوغندا.
ترسل تقارير المرضى ومسح صور الأشعة السينية ويتم الرد بالرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية بسرعة كبيرة.