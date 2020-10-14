الإجهاض: مصرية تشارك تجربتها مع الفقد وتعامل المجتمع مع "الأم" بلا أطفال
الإجهاض: مصرية تشارك تجربتها مع الفقد وتعامل المجتمع مع "الأم" بلا أطفال
تتزامن الفترة بين ٩-١٥ أكتوبر/تشرين الأول مع أسبوع عالمي لإحياء ذكرى سقوط الأجنة والأطفال الرضع والحمل غير المكتمل.
المصرية شيماء العليمي حدثتنا عن تجربتها القاسية مع الإجهاض المتكرر.
وقالت لبي بي سي إنها تأمل في ايصال أصوات الأمهات اللواتي فقدن أطفالهن أثناء الحمل للمجتمع المحيط بهن وشرح كيف يجب التعامل معهن ومساعدتهن على التغلب على الأمر.
تقرير: سارة أبوبكر
رسومات: لينا شيخوني