الإجهاض: مصرية تشارك تجربتها مع الفقد وتعامل المجتمع مع "الأم" بلا أطفال

تتزامن الفترة بين ٩-١٥ أكتوبر/تشرين الأول مع أسبوع عالمي لإحياء ذكرى سقوط الأجنة والأطفال الرضع والحمل غير المكتمل.